«Ростелеком» и «Солар» усилили защиту данных «Мосэнергосбыта» с помощью ГОСТ VPN

«Ростелеком» и группа компаний «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, обеспечили криптографическую защиту выделенных каналов передачи данных между центральным офисом АО «Мосэнергосбыт» и его 49 офисами в Москве и Московской области.
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