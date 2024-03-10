Вашингтон давит на Европу, а ЕС боится ответных мер Москвы: замороженные активы России стали яблоком раздора

«Западные союзники разошлись во мнениях, как заставить Путина заплатить»: Не получив «добра» на помощь Киеву от Конгресса, Вашингтон давит на Европу с требованием распечатать замороженные российские активы, а ЕС боится ответных мер.
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