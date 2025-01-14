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Политолог указал на усложнение политической ситуации администрацией Байдена

Политолог указал на усложнение политической ситуации администрацией Байдена

Действующая администрация американского лидера Джо Байдена в течение нескольких месяцев намеренно усложняла внешнеполитическую ситуацию для того, чтобы избранному президенту США Дональду Трампу было тяжелее ее смягчить.

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