Политолог указал на усложнение политической ситуации администрацией Байдена

Действующая администрация американского лидера Джо Байдена в течение нескольких месяцев намеренно усложняла внешнеполитическую ситуацию для того, чтобы избранному президенту США Дональду Трампу было тяжелее ее смягчить.
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