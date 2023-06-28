Карл-Энтони Таунс о слухах про обмен: «Хочу творить большие дела в «Миннесоте»

Центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс отреагировал на слухи про возможный обмен. «Я могу контролировать лишь то, что зависит от меня самого, а именно настрой и подход.
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