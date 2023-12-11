На задержание и эвакуацию машин-нарушителей власти Петербурга потратят 26 млн

Страшный сон любого автомобилиста — исчезновение любимой «ласточки» с места парковки. И только обнаружив, что автомобиль стоял в запрещенном для парковки месте, владелец железного коня может выдохнуть: авто не угнали, а отвезли на штрафстоянку.
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