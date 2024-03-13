Путин заявил, что инициатива в зоне СВО перешла к России

Известия/Дмитрий Астрахань Инициатива на линии соприкосновения в зоне спецоперации по защите Донбасса полностью перешла к российским военным, заявил в беседе с журналистом Дмитрием Киселевым президент России Владимир Путин.
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