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«На стадионе «Краснодар» атмосфера намного лучше, чем на «Газпром Арене». Форвард «Махачкалы» Касинтура о стадионах

«Газпром Арена» — хороший стадион, но, если говорить об инфраструктуре, мне кажется, можно еще лучше.

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