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«В первый раз, что ли?» Россияне потеряли 3 млрд рублей из-за отмены концертов Канье Уэста: как вернуть деньги за билеты, отель, проезд

«В первый раз, что ли?» Россияне потеряли 3 млрд рублей из-за отмены концертов Канье Уэста: как вернуть деньги за билеты, отель, проезд

NEWS.ru Создано ИИ/NEWS.ru Лера Кудрявцева назвала себя дурой из-за того, что купила билеты на концерт Канье Уэста по цене «крыла самолета».

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Зоя Жук
Зоя Жук

Вот совсем не жаль купивших билеты на это чмо. Возвращать им ничего не надо, но и обогащаться мошенникам тоже не давать. Деньги у организаторов изьять и отправить на СВО.

Профиль пользователя Сергей Федотов
Сергей Федотовизменено

50000.... На то, чтоб посмотреть как дрыгается какой-то негр... аХрИнЕтЬ
"Глядя на мир нельзя не удивляться"
(с)
Козьма Прутков.
Но дураков обязательно надо наказывать. Дураков и поклонников реперов-нацистов.

Профиль пользователя Nikolia Vovchenko
Nikolia Vovchenko

Нет никакого сочувствия к маргиналам отдавшим деньги на"концерт" поклонника гитлера...Таким не то , чтобы вернуть деньги за билеты, а и за финансирование фашизма предъявить обвинение

Профиль пользователя vasilii_titov_60 титов
vasilii_titov_60 титов

Ни грамма не расстроен.Кто потерял такие деньги? Да и х.. с ними.слесарь Петя с зарплатой 50-70 тыс никогда не отдаст 100 тыс.чтобы посмотреть на черную задницу.а эти явно не последнее отдали.ещё нарисуют