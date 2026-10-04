«В первый раз, что ли?» Россияне потеряли 3 млрд рублей из-за отмены концертов Канье Уэста: как вернуть деньги за билеты, отель, проезд

NEWS.ru Создано ИИ/NEWS.ru Лера Кудрявцева назвала себя дурой из-за того, что купила билеты на концерт Канье Уэста по цене «крыла самолета».
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Я бы даже бесплатно не пошла на концерт этого монстра.... А тут даже кредиты берут на покупку билетов.... Ужас, мир сошел с ума
А с Кудрявцевой надо еще содрать за поддержку фашизма
Вот совсем не жаль купивших билеты на это чмо. Возвращать им ничего не надо, но и обогащаться мошенникам тоже не давать. Деньги у организаторов изьять и отправить на СВО.
50000.... На то, чтоб посмотреть как дрыгается какой-то негр... аХрИнЕтЬ
"Глядя на мир нельзя не удивляться"
(с)
Козьма Прутков.
Но дураков обязательно надо наказывать. Дураков и поклонников реперов-нацистов.
И где деньги?
Нет никакого сочувствия к маргиналам отдавшим деньги на"концерт" поклонника гитлера...Таким не то , чтобы вернуть деньги за билеты, а и за финансирование фашизма предъявить обвинение
Ни грамма не расстроен.Кто потерял такие деньги? Да и х.. с ними.слесарь Петя с зарплатой 50-70 тыс никогда не отдаст 100 тыс.чтобы посмотреть на черную задницу.а эти явно не последнее отдали.ещё нарисуют
А без лоха, и жизнь плоха, а чего переживать то, послушайте по интернету.Раз мозгов нету.
Долбое....в не жалко, пусть тратятся. Нормальные и умные не будут покупать билеты на грязнозадого .