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Царьград

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Свердловские дорожники бросили 12 машин на борьбу со снегом

Свердловские дорожники бросили 12 машин на борьбу со снегом

Семь комбинированных дорожных машин, три автогрейдера и два трактора очищают трассы Свердловской области от снега и распределяют противогололедные материалы после ночного снегопада с порывами ветра до 20 метров в секунду.

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