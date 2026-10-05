Свердловские дорожники бросили 12 машин на борьбу со снегом

Семь комбинированных дорожных машин, три автогрейдера и два трактора очищают трассы Свердловской области от снега и распределяют противогололедные материалы после ночного снегопада с порывами ветра до 20 метров в секунду.
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