В Швеции проверили ресурс батарей электрокаров с пробегом 100 тыс. км

В рамках исследования шведской онлайн-площадки по продаже машин Carla были протестированы тяговые аккумуляторы 9954 электромобилей, что реализовали в Швеции с 2022 по 2026 год и которые за указанный срок достигли пробега 100 тыс.
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