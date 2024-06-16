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Военный врач: 98% ранений бойцы ВС РФ под Купянском получают от атак FPV-дронов

Военный врач: 98% ранений бойцы ВС РФ под Купянском получают от атак FPV-дронов

Подавляющее число ранений, до 98%, которые получают российские бойцы, ведущие бои в зоне СВО на купянском направлении в последнее время, являются осколочными ранениями от атак FPV-дронов, сообщил 16 июня журналистам ведущий хирург сводного этапа эвакуации войсковой группировки «Запад» Вооружённых сил России.

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