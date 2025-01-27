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ЦЦИ: ставки фрахта нефтетанкеров в российских портах выросли в январе

ЦЦИ: ставки фрахта нефтетанкеров в российских портах выросли в январе

Ставки фрахта танкеров, перевозящих нефть, в российских портах в январе 2025 года выросли до 239% в зависимости от порта и направления поставок, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на содержание обзора Центра ценовых индексов (ЦЦИ).

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