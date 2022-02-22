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Пеллегрини призывает футболистов сосредоточиться на матче с «Зенитом»

Пеллегрини призывает футболистов сосредоточиться на матче с «Зенитом»

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Зенитом». Как передает слова тренера Marca, сейчас в команде никто не думает о дерби с «Севильей», так как ближайший матч «Бетис» сыграет в рамках Лиги Европы.

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