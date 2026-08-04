Global Bond Market On Edge As Japanese Yields Soar After "Horrible" 10Y JGB Auction While much of the market focus has fallen on the US long-end, which saw substantial pressure in the past week, sending 30Y yields to 5.
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