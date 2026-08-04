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Zero Hedge

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Global Bond Market On Edge As Japanese Yields Soar After "Horrible" 10Y JGB Auction

Global Bond Market On Edge As Japanese Yields Soar After "Horrible" 10Y JGB Auction

Global Bond Market On Edge As Japanese Yields Soar After "Horrible" 10Y JGB Auction While much of the market focus has fallen on the US long-end, which saw substantial pressure in the past week, sending 30Y yields to 5.

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