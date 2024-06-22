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Дрозд о дуэте с Шичиной: «Работа идет полным ходом. Произвольную программу поставили еще до отпуска, а ритм‑танец создаем сейчас»

Дрозд выступает в танцах на льду с Елизаветой Шичиной. Сезон-2024/25 станет для пары дебютным. «В начале июня вернулись на лед после отпуска.

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