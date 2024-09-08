CD Projekt RED готовит патч для Cyberpunk 2077 с поддержкой AMD FSR 3.1 Не смотря на заявления C...

CD Projekt RED готовит патч для Cyberpunk 2077 с поддержкой AMD FSR 3.1Не смотря на заявления CD Projekt RED о снятии всех сотрудников с поддержки RED Engine и Cyberpunk 2077, похоже студия продолжает активно работать над улучшением Cyberpunk 2077.
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