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Большая ошибка. ЦАХАЛ бросил флаг Саудовской Аравии на землю. Они хоть знают, что на нём написано?

Большая ошибка. ЦАХАЛ бросил флаг Саудовской Аравии на землю. Они хоть знают, что на нём написано?

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Сперва небольшое пояснение. Израиль десятилетиями добивался нормализации отношений с Саудовской Аравии.

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Комментарии
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Tatiana Dzhura
В Саудовской Аравии смертная казнь за терроризм, а этот флаг использовал ХАМАС при нападении на кибуцы. Провокация? Или хамасята просто не в курсе, что написано и что это флаг саудитов?
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9 час.
Gennady Sokolovsky
Это не &quot;большая ошибка&quot; Это СМЕРТЕЛЬНАЯ ошибка, выписали сами себе &quot;билет на небеса&quot;. Хотя... может, и НЕ на небеса. В преисподней их законное место.
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2 час.
Игорь Василевский
А сколько упоминаний о необходимости убить нееврея.. около 25 упоминаний - как и за что. Самая &quot;миролюбивая религия!
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