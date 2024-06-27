Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Сперва небольшое пояснение. Израиль десятилетиями добивался нормализации отношений с Саудовской Аравии.
Большая ошибка. ЦАХАЛ бросил флаг Саудовской Аравии на землю. Они хоть знают, что на нём написано?
Комментарии
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Tatiana Dzhura
В Саудовской Аравии смертная казнь за терроризм, а этот флаг использовал ХАМАС при нападении на кибуцы. Провокация? Или хамасята просто не в курсе, что написано и что это флаг саудитов?
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9 час.
Gennady Sokolovsky
Это не "большая ошибка" Это СМЕРТЕЛЬНАЯ ошибка, выписали сами себе "билет на небеса". Хотя... может, и НЕ на небеса. В преисподней их законное место.
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2 час.
Игорь Василевский
А сколько упоминаний о необходимости убить нееврея.. около 25 упоминаний - как и за что. Самая "миролюбивая религия!
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6 мин.
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