Большая ошибка. ЦАХАЛ бросил флаг Саудовской Аравии на землю. Они хоть знают, что на нём написано?

Tatiana Dzhura В Саудовской Аравии смертная казнь за терроризм, а этот флаг использовал ХАМАС при нападении на кибуцы. Провокация? Или хамасята просто не в курсе, что написано и что это флаг саудитов?

Gennady Sokolovsky Это не "большая ошибка" Это СМЕРТЕЛЬНАЯ ошибка, выписали сами себе "билет на небеса". Хотя... может, и НЕ на небеса. В преисподней их законное место.