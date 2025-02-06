Власти Японии заявили о стремлении подписать мирный договор с Россией

Япония исходит из необходимости заключить мирный договор с Россией и решить территориальную проблему, несмотря на сложные отношения между двумя странами, заявил генеральный секретарь правительства страны Ёсимаса Хаяси 6 февраля.
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