Соболенко о фото, где они с Бадосой хлопают друг друга по ягодицам: «Просто уточню... У нас есть бойфренды»

Арина Соболенко и Паула Бадоса отреагировали на совместное фото с тренировки в Индиан-Уэллс. «Ахахахахахаххахахахаххахаха, это настоящая любовь», – Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.
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