«Зенит» интересуется иранским форвардом Моганлу. Он может заменить Азмуна (Championat.Asia)

Нападающий иранского «Персеполиса» Шахрияр Моганлу привлек внимание «Зенита». Сине-бело-голубые рассматривают 26-летнего иранца в качестве потенциальной замены его соотечественнику Сердару Азмуну, который может сменить клуб, сообщает Championat.
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