Автомобили и бинокли: какие гуманитарные грузы отправляют из Москвы в зону СВО

Бойцам оказывается необходимая помощь Предприниматели Москвы, включая владельцев как небольших магазинов, так и крупных торговых центров, активно поддерживают военнослужащих, задействованных в специальной военной операции (СВО).
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