Лавров подчеркнул недопустимость вовлечения Ливана в израильский конфликт

Во время встречи с исполняющим обязанности министра иностранных дел Ливанской Республики Абдаллой Бу Хабибом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Ливан не должен быть втянут в палестино-израильский конфликт.
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