Новый Неизбитый Салат «Мошенница». Его хвалят все, кто пробовал! Очень Вкусный!

Салат прост по составу, да и в исполнении, но очень не банален по вкусовому сочетанию ингредиентов. Салат легкий, свежий, нежный с легким приятным кисленьким яблочным хрустом, очень полюбился в моей семье и однозначно рекомендую приготовить и вам, тем более салат пока незаезженный и будет ….
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