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Питомцы ЭКО-фермы «Мезенка» прошли тестирование

В январские праздники начались исследования рабочих качеств лошадей мезенской породы c ЭКО-фермы в деревне МорщихинскаяВ январские праздники начались исследования рабочих качеств лошадей мезенской породы c ЭКО-фермы в деревне МорщихинскаяКенозерский национальный парк — одно из немногих мест, где сохраняются и разводятся лошади мезенской породы.

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