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ИА Регнум

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Москвичке, снявшей издевательства подростков над собакой, грозит уголовное дело за видео

Москвичке, снявшей издевательства подростков над собакой, грозит уголовное дело за видео

Жительница Хорошево-Мневники сняла на видео подростков, которые плохо обращались с собакой. После публикации видео родители подростков написали заявление на женщину в полицию и попросили правоохранительные органы наказать ее.

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