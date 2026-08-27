Москвичке, снявшей издевательства подростков над собакой, грозит уголовное дело за видео

Жительница Хорошево-Мневники сняла на видео подростков, которые плохо обращались с собакой. После публикации видео родители подростков написали заявление на женщину в полицию и попросили правоохранительные органы наказать ее.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии