Работают ли магазины полностью сгоревшей мебельной фабрики в Барнауле?

Продавцы в магазинах "Три слона" рассказали, что товар на складах фабрики ещё есть Магазины мебельной фабрики "Три слона" в Барнауле, Новоалтайске, Алейске, других городах Алтайского края и Сибири не закрывались и работают в штатном режиме.