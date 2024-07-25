СКР предложил разработать план замещения трудовых мигрантов гражданами России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал проанализировать количество трудовых мигрантов, оценить потребности экономики и создать условия для замещения гастарбайтеров собственными гражданами.
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