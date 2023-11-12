Красноярка рассказала о сносе «уникальных» кованых беседок с берега Качи

Экс-тележурналистка канала «Афонтово», красноярка Светлана Трушкова (Нажалова) на своей личной страничке в социальной сети «В Контакте» на днях рассказала о грядущем сносе «уникальных» кованых беседок, которые расположены на левом берегу Качи в центре Красноярска.