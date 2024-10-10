В Петербурге по делу о контрабанде наркотиков будут судить двух местных жителей. Они пытались ввести в незаконный оборот более 200 кг порошка.
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В Петербурге по делу о контрабанде наркотиков будут судить двух местных жителей. Они пытались ввести в незаконный оборот более 200 кг порошка.