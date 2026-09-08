За лето в Астрахани на «волгабасах» перевезли почти 11 млн пассажиров

Это на 637 тысяч больше, чем год назад. За три летних месяца астраханский филиал Национальной Транспортной Ассоциации перевез 10.
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