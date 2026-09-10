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Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП в Забайкалье

В Оловяннинском районе Забайкалья произошла авария с участием автомобиля Toyota Allion, в результате которой погиб один человек и пострадали пятеро, включая четверых несовершеннолетних.

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