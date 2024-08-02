Украинские военные призвали власти подписать мирное соглашение с Россией

Политика как она есть

Киеву необходимо договориться с Москвой, потому что потери украинских частей достаточно высоки. К подписанию мирного соглашения с РФ призвали в разговоре с журналисткой LCI Шарлин Юрель бойцы ВСУ, фрагмент репортажа опубликован на YouTube.