Губернатор Василий Анохин поздравил смолянок с 8 марта

Сегодня, 8 марта, губернатор Смоленской области Василий Анохин поздравил смолянок с Международным женским днём: Милые женщины, дорогие смолянки! От всей души поздравляю вас с самым ярким весенним праздником — Международным женским днем! Всё самое прекрасное и великое в жизни связано с вами.