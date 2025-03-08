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Смоленская Газета

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Губернатор Василий Анохин поздравил смолянок с 8 марта

Губернатор Василий Анохин поздравил смолянок с 8 марта

Сегодня, 8 марта, губернатор Смоленской области Василий Анохин поздравил смолянок с Международным женским днём: Милые женщины, дорогие смолянки! От всей души поздравляю вас с самым ярким весенним праздником — Международным женским днем! Всё самое прекрасное и великое в жизни связано с вами.

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