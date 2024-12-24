Путин поздравил Алиева с днём рождения

Президент России Владимир Путин поздравил с днём рождения президента Азербайджана Ильхама Алиева. В поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, указывается, что российский лидер указал, что дорожит добрыми товарищескими отношениями с главой Азербайджана.
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