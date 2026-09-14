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Триумф на US Open-2026: Елена Рыбакина стала первой ракеткой мира, а Александр Зверев — двукратным чемпионом Большого шлема

Триумф на US Open-2026: Елена Рыбакина стала первой ракеткой мира, а Александр Зверев — двукратным чемпионом Большого шлема

Представлявшая Казахстан 27-летняя уроженка Москвы Елена Рыбакина и 29-летний немецкий теннисист российского происхождения Александр Зверев с триумфом завершили теннисный турнир US Open в Нью-Йорке: теннисистка впервые в карьере стала первой ракеткой мира (она сместила с вершины рейтинга WTA Арину Соболенко), а спортмен — двукратным чемпионом Большого шлема.

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