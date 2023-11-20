Собянин поздравил работников транспорта Москвы с профессиональным праздником

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников столичного транспорта с профессиональным праздником. Он отметил, что Москва — один из наиболее удобных для жизни мегаполисов во многом за счёт транспорта, соответствующего мировым стандартам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии