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Собянин поздравил работников транспорта Москвы с профессиональным праздником

Собянин поздравил работников транспорта Москвы с профессиональным праздником

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников столичного транспорта с профессиональным праздником. Он отметил, что Москва — один из наиболее удобных для жизни мегаполисов во многом за счёт транспорта, соответствующего мировым стандартам.

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