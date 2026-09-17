Баклажаны как шашлык: отличная закуска с дымным вкусом на всю зиму

Зимним вечером иногда так хочется открыть банку домашних заготовок и почувствовать вкус настоящего шашлыка, даже если за окном холодно, а пикника нужно ждать до весны.
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