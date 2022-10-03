Хоккеист «Югры» Лукин оштрафован по делу о взятке за уклонение от армии

Нападающего «Югры» Лукина Владислава оштрафовали за взятку. Хоккеист пытался откупиться от армии в 2019 году<strong>Ленинский районный суд Уфы признал хоккеиста Владислава Лукина виновным в даче взятки и приговорил его к штрафу в 2,2 млн руб.