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Хоккеист «Югры» Лукин оштрафован по делу о взятке за уклонение от армии

Хоккеист «Югры» Лукин оштрафован по делу о взятке за уклонение от армии

Нападающего «Югры» Лукина Владислава оштрафовали за взятку. Хоккеист пытался откупиться от армии в 2019 году<strong>Ленинский районный суд Уфы признал хоккеиста Владислава Лукина виновным в даче взятки и приговорил его к штрафу в 2,2 млн руб.

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