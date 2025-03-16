Следующая неделя решающая: курс валют и рубль на пороге новых рекордов Ирэн ОрлонскаяНа фоне недавнего пробития ключевой отметки курса валют, эксперты ожидают дальнейшего укрепления рубля на следующей неделе.
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