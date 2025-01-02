Полиция Лас-Вегаса высказалась о возможной связи взрыва Cybertruck с ИГ

Полиция Лас-Вегаса не располагает доказательствами, что взрыв Cybertruck у отеля Trump как-либо связан с запрещенной в США и РФ террористической организацией ИГ («Исламское государство», ИГИЛ), заявил шериф Кевин Макмахилл.
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