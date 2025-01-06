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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Саундтрек из «Претендентов» признан лучшим на «Золотом глобусе». Его авторы находятся в одной победе от рекорда

Об этом стало известно в ночь на 6 января на церемонии вручения премии «Золотой глобус-2025». Авторы саундтрека, Трент Резнор и Аттикус Росс, выиграли «Золотой глобус» в 3-й раз.

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