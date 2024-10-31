Разработчики Atomic Heart показали новые локации из будущего DLC В честь Хэллоуина ...

Разработчики Atomic Heart показали новые локации из будущего DLCВ честь Хэллоуина разработчики Atomic Heart из студии Mundfish опубликовали в сети два новых скриншота финального дополнения, у которого пока нет ни названия, ни даты выхода.
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