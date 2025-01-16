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Царьград

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В Екатеринбург привезли 26 тонн грецких орехов из Китая

В Екатеринбург привезли 26 тонн грецких орехов из Китая

Вскоре орехи поступят на городские прилавки.В Екатеринбург из Китая по железной дороге прибыла крупная партия продукции грецких орехов, которая прошла проверку на соответствие фитосанитарным требованиям.

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