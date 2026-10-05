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Петросян занимает 52-е место в рейтинге ISU, Трусова — 161-я

Петросян занимает 52-е место в рейтинге ISU, Трусова — 161-я

Международный союз конькобежцев (ISU) обновил мировой рейтинг фигуристок. Лучшей из россиянок является Аделия Петросян, которая занимает 52-е место.

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