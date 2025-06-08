В Приангарье за последние сутки произошло 15 пожаров

В Иркутской области сотрудники МЧС России усилили контроль за безопасностью жителей и туристов, особенно в связи с установившейся жаркой погодой, которая традиционно влечет за собой увеличение числа отдыхающих на водных объектах, а также число пожаров.
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