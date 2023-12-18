"У нас 3 млн Русских, вот пускай они и работают":

Людмила Абрамова

несчастные русские которые там живут,сколько ненависти от казахов жуть! Казахов не жалко у них все отлично и ЗП и пенсии, согреются друг об друга..сами все сделают , РФ не стоит им помогать, в своей стране есть кому помочь...