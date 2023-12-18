Чем ниже опускаются столбики термометров в Казахстане, тем больше у казахов начинает подпекать в одном месте.
"У нас 3 млн Русских, вот пускай они и работают":
Комментарии
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ИП
Игорь Петров
Казахи- прыгайте выше.. Согреетесь.
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4 час.
Людмила Абрамова
несчастные русские которые там живут,сколько ненависти от казахов жуть! Казахов не жалко у них все отлично и ЗП и пенсии, согреются друг об друга..сами все сделают , РФ не стоит им помогать, в своей стране есть кому помочь...
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1 час.
Александр Симаков
Украинцы уже попрыгали, пока согревались, страну прос..али.
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46 мин.
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