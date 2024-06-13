По делу о гибели ребёнка в лапах медведя осуждён директор турфирмы

Мужчина признан виновным за нарушение правил безопасности при охране труда.Красноярский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 34-летнего директора туристической фирмы Геннадия Степанова по делу о гибели несовершеннолетнего подростка.
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