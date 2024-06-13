Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 426 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Раиса Мелькумова
    Пока идёт война, все нужно отложить! Любимова, кто это?По словам спецпре...
  • Раиса Мелькумова
    Вот и нужно перенять опыт по изготовлению беспилотников! Ведь у нас их мало, не хватает ребятам на СВО. А рабочая сил...В чём интерес Сев...
  • Юрий Зубрин
    Пашинян тупо повторяет шаги одного "не лоха" ,который привел страну в АД ....Посол Белоруссии ...

По делу о гибели ребёнка в лапах медведя осуждён директор турфирмы

По делу о гибели ребёнка в лапах медведя осуждён директор турфирмы

Мужчина признан виновным за нарушение правил безопасности при охране труда.Красноярский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 34-летнего директора туристической фирмы Геннадия Степанова по делу о гибели несовершеннолетнего подростка.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх