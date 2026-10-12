В Новосибирске курьер похитил у женщины 3,5 млн рублей

Жительнице Новосибирска, потерявшей брата, позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Военно-социального центра Минобороны, и под предлогом помощи убедил отдать 3 млн 528 тысяч рублей.
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