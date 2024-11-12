Олег Макаренко Коммунисты злятся на предпринимателей, так как у коммунистов очень короткий горизонт планирования, логика как у стрекозы.
Прибыль трудящимся не нужна: наглядная иллюстрация
Комментарии
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Александр Симаков
Читать -писать умеешь, и то хорошо. Тебе бы ещё научиться понимать то, что прочитал.
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8 час.
Модест
Ну я спал, когда Боженька мозги раздавал. Так и остался при своих.
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4 час.
Александр Симаков
У тебя что, до раздачи мозгов Богом, свои мозги были?! Научись ими пользоваться. 😀
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4 час.
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