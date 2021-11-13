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Северный поток-2. Куда направляется КМТУС «Академик Черский»?

Северный поток-2. Куда направляется КМТУС «Академик Черский»?

Ни для кого не секрет, что несмотря на заявления официальных лиц о полной готовности магистрального газопровода «Северный поток-2» я продолжаю поглядывать где и чем занимаются суда, принимавшие участие в реализации этого многострадального проекта.

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